ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود المؤسسة الأمنية لضبط الأسلحة غير المرخصة، وفرض الأمن والأمان في البلاد، نفذت الإدارة العامة لمباحث السلاح التابعة لقطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع قطاعي الأمن العام والمرور والعمليات حملة أمنية على طريق الوفرة وأم صفق، والتي أسفرت عن ضبط 3 أسلحة هوائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتشير الإدارة في هذا الصدد إلى أن القانون ينص في المادة (٤) على «يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة، أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».