هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، رئيسة نادي «سلوى الصباح» للفتاة الرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تكريمها من قبل الملتقى الأول لرياضة المرأة العربية بمقر جامعة الدول العربية .

ووضح الحمود أن تكريم الشيخة نعيمة الاحمد هو تكريم المرأة الكويتية والعربية فهي طاقة متجددة جهودها واضحة استطاعت أن تضع للرياضة النسائية بالكويت والوطن العربي نحو المسارات السليمة للوصول إلى المنافسات الدولية .

وأشار إلى أن تكريم الشيخة نعيمة من قبل الجامعة العربية يأتي ترجمة لما تقدمه من انجازات ونجاحات ودعم لرياضة المرأة بالكويت والوطن العربي فهي جديرة بذلك التكريم والتقدير .

وعلى صعيد متصل استقبل الشيخ فيصل الحمود المؤلف وليد العبدالهادي، حيث أهدى للشيخ كتابه بعنوان ” مبدعات كويتيات”. وقد أشاد الشيخ فيصل الحمود بما تضمنه الكتاب من معلومات تعكس بعض الصور للجهود المبذولة من الشابات الكويتيات في شتى المجالات الخيرية والتطوعية والرياضية والمخترعات، مؤكداً على أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليئ بالطاقة المتجددة في العمل التطوعي والمبدعين والمخترعين ، ومشيراً إلى ضرورة الأهتمام ودعم الكتّاب بجميع فئاتهم العمرية حيث أنهم ثروة إجتماعية فكرية وثقافية ، شاكرا له هذا الإهداء الذي هو محل تقدير.