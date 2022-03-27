قال مسؤول ايراني بارز اليوم الاحد، إن احياء الاتفاق النووي مع بلاده بات وشيكا لكنه اكد ان خطوة كهذه رهن برفع الحرس الثوي الايراني من قائمة العقوبات الامريكية.

واضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية د. كمال خرازي، في جلسة حوارية اليوم الاحد، ضمن أعمال منتدى الدوحة ان بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق يضمن مصالحها ولا يتعارض مع سيادتها واستقلالها.

وأضاف خرازي الذي يشغل ايضا منصب مستشار المرشد الايراني الاعلى: "نريد التوصل إلى اتفاق لتكون لنا علاقات طبيعية مع الدول الأخرى وهذا مهم للاقتصاد الإيراني ونرفض الخضوع أو الإقدام على شيء ضد استقلالنا".

واوضح ان طهران جاهزة لتوقيع اتفاق عادل يحافظ على مصالحها الوطنية متسائلا عن مدى جاهزية الشركاء الآخرين.

وشدد على موقف بلاده المطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية مضيفا "لا تنازلات في هذا الأمر لأنه جيش وطني وهو أمر ملح من الناحية الاقتصادية".

وتابع "هذه ليست المشكلة الوحيدة فثمة حوالي 500 فرد وكيان إيراني خاضع للعقوبات الأمريكية وكل هؤلاء أو جزء من هؤلاء له تأثير اقتصادي مباشر على العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الغربية".

كما أكد مسألة الضمانات التي تطالب بها بلاده والمتعلقة بعدم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق مضيفا "لا بد من أن تكون هناك فترة من الزمن للتحقق من رفع العقوبات والتأكد من أن إيران تتمتع بعلاقات اقتصادية طبيعية مع الآخرين وهذا ما يشدد عليه المفاوضون الإيرانيون".

وعن موقف بلاده من الحرب في أوكرانيا أوضح أن موقف طهران حيادي ناشط وتتواصل مع الطرفين الروسي والأوكراني قائلا "لا نقبل غزو دولة أخرى ونؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة".

واضاف "بغض النظر عن الخاسر والرابح في هذه الحرب لكن نتوقع الكثير من التغيرات الاستراتيجية والمزيد من الانقسام بين الشرق والغرب مما سيؤثر على مناطق كثيرة في العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وعلينا أن نكون جاهزين".