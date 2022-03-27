استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ أحمد النواف بضيفه، مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة في جميع المجالات والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها بدولة الكويت.

كما استقبل وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف، ورحب معاليه بضيفه الذي تمنى له مزيدا من التوفيق في العمل الدؤوب من أجل حفظ أمن البلاد واستقراره.

وتقدم بالشكر والتقدير للفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف، على جهوده المخلصة وإنجازاته في الارتقاء بالعمل الأمني خلال مسيرته العملية في وزارة الداخلية.