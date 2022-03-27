أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إمارة أفغانستان الإسلامية أن النساء يمكنهن الذهاب إلى الحدائق ثلاثة أيام فقط أسبوعيا، بينما يمكن للرجال الذهاب أربعة أيام.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن الوزارة قولها إنه "بموجب ذلك، سيتم إخطار جميع أصحاب الحدائق والمسؤولين فيها أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء مخصصة للنساء، ويمكن للرجال الذهاب للحدائق أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. ويتعين على النساء الالتزام بالزي الإسلامي".

وأصدرت الوزارة تعليمات لجميع المجاهدين(المنتسبين لطالبان) بعدم دخول الحدائق بأسلحة وزي عسكري في الأيام المخصصة للرجال لئلا يتم محاسبتهم.

كما طلبت الوزارة من الأسر عدم التواجد بالقرب من الغرباء، أثناء القيام بالتنزه أو التخييم .