كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم؛ بعد إداركه صعوبة ضم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يتطلع لضم اللاعب البرازيلي، الذي ارتبط بالتعاقد معه خلال الصيف الماضي، لكنه انسحب بسبب مطالب السيتي المفرطة، وذلك بهدف تعزيز هجومه، في ظل رحيل ديبالا المؤكد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع نهاية عقده وعدم التوصل لاتفاق التجديد بين الطرفين.

وتابعت أن هذا التحرك جاء بعد أن أدرك النادي الإيطالي أن التعاقد مع محمد صلاح لن يكون سهلًا من ليفربول، لأن راتبه كبير للغاية، ولن يتمكن النادي من توفيره في ظل الأزمة المالية الحالية، موضحة أنه بعد مرور عام يمكن أن تتغير أشياء كثيرة ويمكن ليوفنتوس أن يجد حججًا جيدة لإقناع الإنجليز في السماح لجيسوس بالانتقال إلى نادي السيدة العجوز، إضافة إلى أن لديه عقدًا ينتهي في عام 2023، مما قد يدفع النادي لخفض مطالبه.

ويبدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، ماسيماليانو أليجري، إعجابه بالدولي البرازيلي متعدد المراكز البالغ من العمر 24 عامًا والذي يجمع بين الحرفية والسرعة