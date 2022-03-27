روجت الفنانة أيتن عامر ، لمسلسلها (مكتوب عليا) ، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ، بأغنية من مسلسل لؤلؤ.

ونشرت أيتن عامر ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم ، فيديو لها وكتبت :" من كواليس تصوير (مكتوب عليا) بس الأغنية من مسلسل لؤلؤ .. عادي".

وكانت آيتن عامر أكدت ، في تصريحات سابقة على حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي ، أنها متحمسة لأداء دورها في مسلسل "مكتوب عليا" ، وقالت :"كان نفسي اشتغل مع أكرم حسني أصلا من زمان بجد فرحتى بالمسلسل لا توصف ".

وأعربت عن أملها في أن ينجح المسلسل بسبب قصة حب مشوقة تجمع جلجل ورقية في المسلسل ، مشيرة إلى أنها تؤدي دورا كوميديا، تجسد فيه دور ابنة خالة أكرم حسني وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

وأكدت أنها تبذل مجهودا كبيرا للظهور بأفضل شكل ممكن، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل يختلف عما قدمته في أعمالها السابقة، إذ تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار حيث تحاول في كل عمل فني تشارك فيه أن تغير اختياراتها وتجدد نفسها.

يشارك فى بطولة المسلسل عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، وحنان سليمان، وأسامة عبد الله، محمد طعيمة، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.