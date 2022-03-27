أعلنت مملكة البحرين استضافتها لمنتدى "هارفارد" حول فيروس "كورونا" بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين المتخصصين في القطاع الصحي؛ لمناقشة أبرز الدروس المستفادة من التصدي للجائحة ومستقبل القطاع الصحي، وذلك في الـ 31 من مارس الجاري.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن المملكة نجحت من خلال الحملة الوطنية للتطعيم بوصول نسبة الحاصلين على جرعتين ضد فيروس "كورونا" من إجمالي السكان إلى 82.1%؛ مما جعل البحرين نموذجاً عالمياً في تقليل معدلات انتشار العدوى والتصدي للجائحة.

ويسلط المنتدى الضوء على آخر المستجدات والآليات المتبعة في التصدي للجائحة، والاستراتيجيات الفعالة التي تم تطبيقها في مسارات التعامل مع الفيروس التاجي والذي تمكنت من خلالها مملكة البحرين من تحقيق نتائج مميزة على مختلف مستويات التصدي حتى اليوم.

وتأتي مشاركة مملكة البحرين في منتدى "هارفارد" تقديراً لجهودها في التصدي لفيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة، حيث أعلنت مملكة البحرين تشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا" الذي يعمل على وضع الخطط والبرتوكولات الطبية اللازمة، واستخدام مختلف الموارد والإمكانيات المتاحة للحد من انتشار الوباء.