كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع الدولي البرازيلي رافينها دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليدز يونايتد.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن البرازيلي وقع عقدًا مدته خمس سنوات ويسعى للانتقال إلى العاصمة الكتالونية لكن يحتاج برشلونة إلى نقل المفاوضات الآن إلى ليدز، الذي رفض بالفعل العرض الافتتاحي البالغ 35 مليون يورو.

وأشارت إلى أن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز يطالب بأن يدفع برشلونة الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو بالكامل لكن النادي الكتالوني لا يستسلم وسيضغط بورقة موافقة اللاعب ورفضه التجديد.

ويشعر برشلونة بالتفاؤل بأن ليدز يونايتد سيوافق على العرض المقبل لرحيل رافينها بعد رفض العرض الأول لأن اللاعب يرفض العروض الأخرى أملا في الالتحاق بكتيبة المدرب، تشافي هيرنانديز.

وإذا وصل برشلونة إلى أرضية وسط مع ليدز، فقد يكون "رافينها" رابع صفقة لها في الصيف بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن ونصير مزراوي كما تتم أيضًا مناقشة صفقات سيزار أزبيليكويتا وعروض محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي المحتملة.

وكان المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع رافينها، لتعويض رحيل متوقع للجناح، عثمان ديمبلي، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل وسيغادر مجانًا بعد فشل مفاوضات التجديد.

ويبدي هيرنانديز، اعجابه بالبرازيلي الذي يتميز بالحرفية والمراوغة والقوة البدنية، كما أنه يجيد التسجيل بكلتا قدميه وهذا أمر مهم بالنسبة للنادي.

يذكر أنه هذا الموسم، سجل رافينها تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 28 مباراة، وينتهي عقده في يونيو 2024 لكنه لا ينوي التجديد ويرغب في الرحيل.