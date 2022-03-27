تمكن برنامج الذكاء الاصطناعي "نوك" الذي صممته شركة NukkAI الفرنسية الناشئة من التغلب على ثمانية أبطال دوليين في البريدج مع أن لعبة الورق الشهيرة هذه كانت لا تزال إلى الأمس القريب معقدة جداً بالنسبة إلى برامج الكمبيوتر.

وأوضح رئيس NukkAI التنفيذي جان باتيست فانتان، أنّ أداء برنامج "نوك" كان يوم الجمعة، أي في نهاية دورة نظمت الشركة مدى يومين، أفضل من أداء اللاعبين البشريين في 83,7 في المئة من 80 مباراة أُجريت.

وفي تصريح أدلت به الخميس، أكّدت البطلة نيفينا سينيور، وهي واحدة من مجموعة لاعبين حضروا إلى باريس للمشاركة في هذه الدورة التي نقلت مباشرةً عبر يوتيوب، أنّ "نوك" هو "الروبوت الوحيد الذي يمكنه التغلب على أبطال" لعبة البريدج.

وأشار براد موس، وهو أحد اللاعبين أيضاً، بعد يوم أمضاه أمام حاسوبه الصغير في مقر شركة NukkAI إلى أنّ "نوك" أكثر تقدّماً من الروبوتات الأخرى التي تلعب البريدج و"يتقن اكتشاف نقاط ضعف خصومه".

ولم يقدّم "نوك" أداءً مثالياً في البريدج لأنّه لم يلعب إلّا جولة واحدة من "العقود" اللازمة في اللعبة.

ولم يلعب البرنامج حتى الجولة الأولى التي تسمى الرهان ويحدد فيها اللاعبون الأربعة العقد المقبل من خلال إعلانات متتالية ومتصاعدة.

واعتبر النائب وعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني الذي أتى لحضور الدورة أنّ مطوّري "نوك" أثبتوا منذ الآن أنّهم صمموا برنامجاً "مميزاً ومبتكراً جداً".

وقال فيلاني الذي أعدّ عام 2018 تقريراً برلمانياً استندت عليه استراتيجية الحكومة الفرنسية بشأن الذكاء الاصطناعي "من المذهل رؤية اللاعبين يحللون أداء الكمبيوتر بعد انتهاء المباريات ويحاولون تحسين أدائهم".

ويكمن السر وراء "نوك" في طابعه "المختلط"، أي قدرته على الجمع بين نوعين من الذكاء الاصطناعي وهما الذكاء "الرمزي" المبني على تراكم القواعد المنطقية، والذكاء "الرقمي" المبني على التلقي المسبق لكميات هائلة من البيانات من خلال شبكات عصبية.