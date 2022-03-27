عاد المئات من الطلاب الهولندين إلى بلادهم قبل الآوان من عطلة تزلح في جبال الألب الفرنسية بعد مرض عدد منهم وسط شكوك في أنه تم وضع مخدر شديد التأثير لهم عمدا.

وغادر نحو 450 طالبا من أوتريخت منتجع ريزول الفرنسي، فيما شكا من تأثروا بالمادة من نوبات ارتجاف وفقدان الذاكرة والتقيؤ . وذكرت قناة "إن أو إس" العامة أن تسعة طلاب عانوا من أعراض وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى.

كما عانى 13 طالبا آخر من عدة بلدات هولندية من نفس الأعراض .

ونقلت قناة "إن أو إس" عن الطلاب قولهم إنهم يشتبهون في إضافة مخدر شديد التأثير لمشروباتهم. ووقعت المزيد من الحوادث برغم زيادة الأمن.

وخلص استقصاء لقناة "إن أو إس" إلى أن حانة معينة كانت محل المزاعم. ورفض مدير الحانة المزاعم مشيرا إلى تواجد أمني مكثف وتسليم مقاطع فيديو مسجلة للشرطة.