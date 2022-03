أعلن مكتب المدعي العام الكولومبي السبت أن عازف الدرامز في فرقة "فو فايترز" تايلور هوكينز تناول الحشيشة والأفيون ومضادات الاكتئاب عشية وفاته ليلة الجمعة في أحد فنادق بوغوتا.

وقالت النيابة العامة في بيان إن "تحليل درجة السمية في الجسم أظهر وجود عشر مواد حتى الآن في جسم تايلور هوكينز بما في ذلك مادة THC (القنب الهندي) ومضادات الاكتئاب والبنزوديازيبينات والمواد الأفيونية".

وأشارت إلى أن الأطباء الشرعيين يواصلون العمل "لكشف كامل ملابسات وفاة هوكينز".

وقبيل وفاته، اشتكى عازف الدرامز البالغ 50 عاما من "ألم في الصدر". وبعد طلب المساعدة من الفندق الذي ينزل فيه، حاولت أخصائية في الطب العام من دون جدوى إنعاشه، بحسب بلدية بوغوتا.

وكان مقررا أن تحيي "فو فايترز"، إحدى فرق الروك البديل الأكثر شهرة على الساحة الأميركية والتي استحوذت على تقدير النقاد بدرجة كبيرة وفازت بجوائز "غرامي" عدة بفضل أعمالها الناجحة الكثيرة خلال مسيرتها، حفلة الجمعة في بوغوتا بمناسبة مهرجان "Estereo Picnic".

- دقيقة صمت -لكن الحفلة الموسيقية ألغيت، ووقف آلاف الأشخاص الذين كانوا ينتظرون بدء العرض دقيقة صمت. كما ألغت الفرقة حفلة كانت تنوي إحياءها الأحد في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وكان تايلور هوكينز عضوا في فرقة "فو فايترز" منذ 1997، وقد عزف الدرامز في بعض من أشهر أغنياتها، بينها "Learn to Fly" و"Best of You". وسبق له أن عزف على الدرامز مع المغنية الكندية ألانيس موريسيت.