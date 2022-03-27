قال فريق البحرين فيكتوريوس إن متسابقه سوني كولبريلي عاد إلى بلاده إيطاليا بعد سقوطه مغشيا عليه وخضوعه لإنعاش قلبي رئوي في نهاية المرحلة الافتتاحية لسباق قطالونيا للدراجات بإسبانيا الأسبوع الماضي.

وكان الأسترالي مايكل ماثيوز تخطى كولبريلي البالغ عمره 31 عاما في نهاية مثيرة للمرحلة ليسقط المتسابق الإيطالي على الأرض بعد عبور خط النهاية يوم الاثنين الماضي وعانى من عدم انتظام في ضربات القلب.

وقال الفريق في بيان "عاد سوني كولبريلي إلى إيطاليا بعد نقله من المستشفى الجامعي في جيرونا أمس".

وأضاف البيان أن كولبريلي "سيخضع للمزيد من الفحوص خلال الأيام المقبلة في أحد المراكز المتميزة المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في إيطاليا".