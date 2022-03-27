أعلنت فرقة (كالوش أوركسترا) الأوكرانية المشاركة في النسخة الجديدة من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) أنها ما زالت تعتزم السفر إلى مدينة تورينو الإيطالية للمشاركة في المسابقة في أيار/ مايو، برغم الحرب الضارية الدائرة في بلادهم.

وقال المغني أوليه بسوك اليوم السبت في مقطع فيديو نشره عبر موقع إنستجرام: "إننا نستعد وسنقدم كل ما بإمكاننا لتمثيل بلادنا على أحسن وجه".

كما أشاد بالقائمين على تنظيم المسابقة لدعمهم.

وتعد فرقة (كالوش أوركسترا) لموسيقى الراب ضمن المتسابقين الأوفر حظا في الفوز في المسابقة بنسختها الجديدة بأغنيتهم "ستيفانيا". ومن المقرر أن تقدم الفرقة أداء في بداية نصف النهائي في 10 أيار/ مايو.

وكانت الفرقة صريحة في تعبيرها عن الدعم للمقاومة الأوكرانية للغزو الروسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بدء الغزو قبل شهر.

وتم استبعاد روسيا وجارتها وحليفتها بيلاروس من النسخة الجديدة للمسابقة.