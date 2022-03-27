اقترح محافظ البنك المركزي الفلبيني بنيامين ديوكنو مجموعة كبيرة من السياسات ، يمكن للحكومة أن تتبناها لإبطاء التضخم ،قائلا إن زيادة سعر الفائدة ليست الأداة المناسبة لمعالجة القيود المتعلقة بالعرض.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن ديوكنو قوله إنه من بين المقترحات أنه يجب على الحكومة تقليص التعريفات الجمركية على الواردات بالنسبة للسلع بما فيها الفحم والأرز

وفي حين رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي من توقعاته للتضخم لعام 2022 بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، أكد ديوكنو مجددا أن توقعات التضخم "مازالت ثابتة على النسبة المستهدفة وهي 2%4-%".

وأضاف أنه نظرا لأن ضغوط التضخم مدفوعة بقيود العرض فإن استجابة السياسة النقدية لسعر الفائدة غير متناسبة .

وتابع أن الفلبين لا تحتاج بالضرورة إلى محاكاة استجابة دول أخرى رفعت أسعار الفائدة حيث أنها لا تواجه ضعف العمالة وزيادة أسعار الأصول. وهذا يجعل تحدي التضخم في البلاد أكثر قابلية للتطويع".