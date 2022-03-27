أصدرت حركة طالبان تعليمات لجميع شركات الطيران العاملة في أفغانستان بحظر سفر النساء بدون محرم على رحلاتها.

وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع في مقر قيادة شرطة الحدود بمطار كابول الدولي بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأكد موظفان لدى الخطوط الجوية الأفغانية الوطنية "أريانا" صحة الوثيقة.

وذكر مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته: " تقرر الآ يتم سفر أى امرأة على أى رحلة بدون محرم".

وأكد مسؤولان آخران لـ (د.ب.أ) أنه تم منع عشرات من السيدات من الصعود لرحلات طيران امتثالا للقرار.

وقال إمام الدين أحمد المتحدث باسم وزارة المواصلات والطيران المدني في تصريح لـ (د.ب.أ) أنه سيستوضح بشأن النظام الجديد.

وذكر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قبل شهر خلال مؤتمر صحفي إن النساء لم يعد مسموحا لهن بالسفر دون محرم.

وكانت العشرات من المدرسات والطالبات وناشطات حقوق المرأة نظمن مسيرات في كابول في وقت سابق اليوم ضد حظر التحاق الفتيات بالمدارس بعد الصف السادس.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو لبضع عشرات من النساء مع فتيات يرتدين الزي المدرسي ويحملن كتبا مدرسية، يطالبن بحقوقهن في الدراسة والعمل بأفغانستان ويردن إعادة فتح مدارس البنات بجميع أنحاء البلاد.

وقالت إحدى المنظمات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن المسيرة بدأت أمام وزارة التعليم في العاصمة وانتهت بشكل سلمي.