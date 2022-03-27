قرر مجلس الوزراء الهندي تمديد العمل ببرنامج توزيع الأرز والقمح مجددا لمدة ستة أشهر، للاشخاص المدرجين ضمن برنامج الأغذية الهندي، وذلك وفقا لبيان مكتب المعلومات الصحفية.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيان ذكر أن الحكومة سوف تنفق 800 مليار روبيه(5ر10 مليار دولار) في الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر المقبلين لتوزيع الحبوب المدعمة لنحو 800 مليون شخص.

وأضاف البيان أن المستفيدين سوف يحصلون على 5 كيلوجرامات إضافية من الأرز والقمح لكل شخص شهريا، بالاضافة لنفس الكمية المقررة سابقا من الحبوب المدعمة.