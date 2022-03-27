ارتفعت أرباح كبرى الشركات الصناعية بالصين بنسبة 5% خلال أول شهرين من العام الجاري 2022، وفقا لبيانات رسمية صدرت

وشهدت الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمال كل منها عن 20 مليون يوان (14ر3 مليون دولار أمريكي)، ارتفاعا في أرباحها المجمعة إلى 16ر1 تريليون يوان خلال تلك الفترة، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة أنه خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، ارتفعت إيرادات تلك الشركات بنسبة 9ر13% على أساس سنوي إلى 4ر19 تريليون يوان.

وفي نهاية شباط/فبراير، بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 24ر142 تريليون يوان، بزيادة بـ 4ر10% على أساس سنوي.