كشفت صحيفة "فوتبول 365" البريطانية أن نادي أرسنال سوف يطلب 18 مليون يورو في مقابل بيع الدولي السويسري جرانيت تشاكا، لاعب فريقه الأول لكرة القدم إذا عاد روما من أجله في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن السويسري الدولي كان مرتبطًا بشكل وثيق بالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الصيف الماضي لكنهم لم يستطيعوا تلبية هذا المبلغ، لافتة إلى أن هناك تقارير تفيد بأن روما لا يزال روما مرتبطًا بتشاكا ومن المتوقع أن يعود إليه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أن أرسنال لا يقبل بأي شيء أقل من السعر الذي طلبه الصيف الماضي، مما يعني أن نافذة أخرى مليئة بالمفاوضات قد تكون مطروحة.

وشارك لاعب خط الوسط - الذي اشتراه أرسنال مقابل 35 مليون جنيه استرليني من بوروسيا مونشنجلادباخ، في 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويحتل أرسنال المركز الرابع.