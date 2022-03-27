تنطلق في اليوم الأحد التصفيات النهائية لبرنامج البرمجة والرياضيات والروبوت المبني على منهجية (STEM) الذي يندرج ضمن مشروع (دوري الابداع الشبابي) الموسم الثالث الذي تقدمه الهيئة العامة للشباب للطلبة ما بين سن 7 الى 18 سنة.

وقالت الهيئة العامة للشباب في بيان صحفي إن دوري الابداع الشبابي الذي بدأ أكتوبر الماضي على مرحلتين المرحلة الأولى تهيئة وتأهيل المشاركين للتصفيات بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، مبينة أنه تم تدريب نحو 55 طالبا في الرياضيات و60 في الروبوت و32 في البرمجة.

أوضحت الهيئة، نظرًا للإقبال الشديد على البرنامج تم فتح المجال لتدريب 98 طالبا إضافيا في الرياضيات و 50 في البرمجة و80 طالبا في الروبوت بالتعاون مع شركة كودد ومعهد سمارت مايند والمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا لقارة آسيا (ملست).

وأفادت بأنه بعد عقد التصفيات الأولية تم تأهيل 8 مشاركين من كل مجال ومستوى للدخول في النهائي للحصول على المراكز الأولى علماً بأن كل مجال ينقسم إلى ثلاثة مستويات الأول للشباب المبتدئين للأعمار من (7 إلى 10 سنوات) والثاني للفئة المتوسطة للأعمار من (11 إلى 14 سنة) والثالث للفئة المتقدمة للأعمار من (15 إلى 18 سنة) وسيكون النهائي (تاريخ او يوم) لاختيار أفضل 3 مراكز من كل مستوى ليحصلوا على جوائز مالية قيمة.



وأضافت الهيئة أن دوري الابداع أحد البرامج المعتمدة ضمن الخطة الإنمائية الخمسية (2020-2025) وأحد برامج السياسة الوطنية للشباب ويشجع الإبداع المبني على أسس علمية وثقافية لاكتشاف الموهوبين والمبدعين لإستثمار طاقاتهم وتوجيههم ودعمهم منذ الصغر لتنمية مهاراتهم وهواياتهم وتحويلها الى حرفه أو مهنة.

وأشارت إلى أن المسابقة تهتم بالجانب التكنولوجي من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي وتصميم الروبوتات من خلال عمل مسابقة خاصة بتصميم وبرمجة روبوت ذاتي الحركة ويكون قادر على تتبع مسار محدد في أسرع وقت، مبينة ان مسابقة البرمجة تهدف لتعليم المشاركين تقديم حلول برمجية باستخدام لغات البرمجة مؤكدا بأن هذا النهج التي تسعى إليه وزارة الدولة لشؤون الشباب في ظل خطة التنمية 2035.

وذكرت أن مسابقة الرياضيات تهدف إلى تأهيل المشاركين للمنافسة في الاولمبياد العالمية حيث تقدم لهم اختبارات الكترونية ضمن بنك اسئلة يحتوى على استفسارات مقاربة لاسئلة الاولمبياد العالمية في الرياضيات.

وأشارت إلى الانتهاء الأسبوع الماضي من ختام المسابقات في المجالات الأخرى لدوري الابداع الشبابي في القرآن الكريم والرسم والمناظرات الشبابية والقصة القصيرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف وجمعية الكاريكاتير الكويتية ونادي مناظرات المدارس.

وأكدت الهيئة سعيها لخلق جيل من الشباب الموهوب والمبتكر يحقق العائد من الاستثمار في رأس المال البشري وإن إقامة مثل هذه المسابقات يعمل على استثمار وقت الشباب واكتشاف مواهبهم وتحفيز الفكر والعمل الإبداعي لديهم من خلال التنافس الذي يخلقه دوري الإبداع الشبابي.