مريم بندق

أعلنت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان العمل يتم على قدم وساق لإنجاز إجراءات إعلان ترشيحات جديدة للتوظيف قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

وبينت أن تنسيقا كبيرا ممتدا يتم مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لانظمة الديوان للحصول على احتياجاتهم تمهيدا للعمل وفق اقصى امكانيات لترشيح الباحثين عن عمل بشكل يتسق مع التخصصات والاحتياجات .



وأوضحت المصادر ان الترشيحات الجديدة تشمل المسجلين في المرحلة التي بدأت في 25 فبراير الماضي حتى 11 الجاري ، إلى جانب المنتظرين الترشح للتوظيف من المراحل الاخرى.

وشددت على أن الديوان يحرص على تنفيذ ترشيحات التوظيف بشكل مستمر وشبه يومي حرصا على توفير الوظيفة للخريج وفي الوقت نفسه سد احتياجات الجهات الحكومية.

وثمنت المصادر حرص الديوان على تلقي استفسارات الباحثين عبر وسم # تسجيل _ الباحثين طوال فترة التسجيل والإجابة عليها.