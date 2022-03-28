يشارك وفد الهيئة العامة للشباب المتمثل بأربعة طلاب كويتيين تحت 18 عاما من طلبة برنامج وادي الشباب، في مسابقة SeaPerch الإقليمية للغواصات الآلية «غرب آسيا» التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ـ فرع الشارقة «خورفكان 2022» من 26 الى 28 مارس.



وقالت الهيئة في بيان صحافي ان مسابقة SeaPerch الإقليمية للغواصات الآلية «غرب آسيا» هي مسابقة سنوية إقليمية يتأهل فيها المشاركون للمسابقة العالمية، وتتبع المسابقة منهجا فريدا يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تكون الهندسة البحرية هي محور التحدي.



وأوضحت أن SeaPerch هو برنامج إبداعي للغواصات الآلية هدفه إعداد الطلاب لإنشاء غواصة آلية تدار عن بعد لتقوم بإنجاز مهام تحت البحار، ويمكن للطلاب أن يقوموا بإنشاء الغواصة الآلية داخل أو خارج المدرسة وذلك باستخدام مجموعة معدات تتكون من قطع منخفضة التكلفة وفي متناول اليد.



وبينت «الشباب» أن الطلاب سيتعلمون خلال البرنامج مفاهيم هندسية ومهارات حل المشاكل والتصميم والعمل الجماعي، كما سيستكشفون جميع المهن الشائقة المتاحة أمامهم في مجالات هندسة البحار والمحيطات.



وأفادت بأن التحدي مفتوح لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية من دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات، إضافة إلى الأردن)، ويمكن للطلاب الانضمام إلى هذا التحدي من خلال تصميم مركبة يتم تشغيلها عن بعد لأداء مهام محددة تحت الماء وفقا لموضوع كل عام. وأشارت الهيئة إلى خوض المشاركين تجربة تصميم وتنفيذ غواصة آلية مدارة عن بعد باستخدام أساسيات تصميم السفن والغواصات مما يشجع المشاركين على استكشاف مبادئ هندسة البحار والمحيطات، وسيتاح للطلاب تعلم مهارات هندسية وتصميمية من خلال أنشطة التجربة العملية، وبإمكانهم كذلك الاطلاع على جميع الوظائف الشائقة المتعلقة بالهندسة البحرية، علما أن المسابقة تقام سنويا في الإمارات العربية المتحدة لتأهيل الفائزين للمنافسة الدولية التي تقام في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية.