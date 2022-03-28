مخزون السلع متوافر لدينا لعدة أشهر ولا داعي للقلق أو التكالب على تخزين المنتجات

ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لدعم الأمن الغذائي في هذه الفترة «الحساسة»

المنتجات الغذائية الكويتية تتمتع بالجودة العالمية ومصانعنا أثبتت وجودها إقليمياً وعالمياً

ليس لدينا تبادل تجاري مع منطقة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها العالمي سيؤثر على الكويت

عاطف رمضان



قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إن مصانع الأغذية الكويتية قادرة على مواجهة التحديات العالمية في إمدادات المواد الغذائية الأولية الداخلة في عمليات تصنيع المنتجات الغذائية المختلفة، مشددا على أن وضع تلك المصانع «مطمئن ومتين».



جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش جولة قام بها الشريعان في ثلاثة مصانع بمنطقة صبحان، وهي الشركة الكويتية للأغدية «أمريكانا» وشركة الألبان الكويتية الدانماركية «كي دي دي» وشركة توزيع الألبان المحفوظة (خزان) التابعة لـ «ميزان القابضة» وذلك للاطلاع على توافر المخزون من منتجات هذه المصانع.



وجدد الوزير الشريعان التأكيد على أن سوق الأغذية الكويتي يتمتع بمخزون استراتيجي مطمئن وأن «المصانع الكويتية ملتزمة باستقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاع مصطنع وغير مبرر لها».



وأضاف أنه تلمس تفهما كبيرا من ممثلي المصانع الكويتية بضرورة تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لدعم الأمن الغذائي في الكويت خلال هذه الفترة «الحساسة» التي تحمل الكثير من التحديات وسط ما يجري من عمليات عسكرية تطول بعض أهم الدول المصدرة للغلال الزراعية الأساسية وأيضا ما تعانيه سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية من ضغوط سعرية غير مسبوقة وتهديد لوجستي ممكن أن يطال معظم مناطق العالم.



وذكر أنه استمع من رؤساء وممثلي مصانع الأغذية الكويتية عن التحديات التي تواجههم «وأكدت لهم حرص الوزارة على تذليل كل العقبات من أجل تمتين الأمن الغذائي ودعم الصناعة الغذائية في الكويت».



وشدد على أن المنتجات الغذائية الكويتية تتمتع بالجودة العالمية وتتطابق مع أكثر معايير الجودة والسلامة صرامة «ونفتخر بوجود مثل هذه المصانع التي أثبتت وجودها على المستوى الإقليمي بل وحتى العالمي».



إقبال على الشراء



ولفت إلى أننا لا نعاني من أزمة وهناك إقبال كبير على شراء السلع الغذائية، والأسعار في الكويت تعتبر متوازنة مع الدول المجاورة بالمنطقة، مضيفا: لا نقول إن الأسعار عندنا هي الأقل ولكن المقارنات لدينا التي تعطينا اطمئنانا بأن الأمور كما هي في الإقليم وأننا لدينا توازن في الأسعار.



وزاد: يوجد تفاوت بسيط في الأسعار وتوجد لدينا هجرة للسلع داخل السوق الكويتي، ومنعنا تصدير كثير من المنتجات مثل الزيوت النباتية والسكراب للمحافظة على سعر الحديد والدجاج المحلي وإعادة تصديره وكل هذه القرارات بهدف تحقيق توازن في السوق.



وذكر أن الجميع يستعد للشهر الفضيل حاليا، ونتوقع بعد الأسبوع الأول من رمضان أن يهدأ الإقبال على شراء السلع في الأسواق. وبين أن الدولة داعمة لكثير من المنتجات والسلع الرئيسية وأن الأوضاع مطمئنة، وان الوزارة تراقب الأسواق تحسبا لوجود ارتفاعات مصطنعة للأسعار وانه في حال وجود ارتفاعات غير مبررة سوف يكون هناك رادع لها.



تأثير عالمي



وبين أن الوزارة لديها خطط تضعها بشكل مستمر وليس خلال الأزمات فقط، مؤكدا حرص الوزارة على توافر المخزون من السلع خاصة الأساسية.



وعن تأثير الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، قال الشريعان: الأوضاع مطمئنة وهناك عقود قديمة أبرمتها كثير من الشركات، والكويت ليس لديها تبادل تجاري مع منطقة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا وخاصة الأصناف التي تتميز بها الدولتان مثل القمح والشعير والغاز وان كان تأثيرها عالميا سيؤثر على الكويت.



وأشار إلى أن الكويت لديها مخزون كبير من السلع وان موضوع الكميات تكفي لفترة كم شهر؟ يعتمد على زيادة استهلاكها، وانه ليس من الضروري ان تقوم الأسر بتخزين هذه السلع لكميات تزيد على احتياجاتها، فكل شيء موجود في الكويت وأسواق الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ممتلئة بالسلع والمنتجات، ومخازن الدولة أيضا تحوي كميات كبيرة منها والتموين مستمر.



وقال: لا أعتقد أن هناك ما يجعلنا نخشى المجاعة لا قدر الله، فالأمور مطمئنة.



وزاد: ممكن السلعة التي تكفي لسنة يكون عليها إقبال كبير لتخزينها فتنفد قبل السنة، وفي المقابل فإن السلع التي ربما تكفي لـ 6 أشهر تكفي لسنة، وذلك حسب زيادة الإقبال على شرائها من قبل المستهلكين.



وذكر أن الكويت مرت عليها أزمات سابقة، ولنا تجارب كثيرة واستطعنا تجاوز هذه الأزمات.



وقال إن مسؤولي الوزارة قريبون من المصنعين، وهناك اجتماعات شبه أسبوعية بينهم وهيئة الصناعة منظمة للقطاع الصناعي، وتقوم بدورها وأننا داعمين للصناعة وللتخزين ولمن يعمل لصالح الكويت.



وزاد قائلا: مما لا شك فيه أن هذه المشاريع تنموية ومنها أيضا مشاريع ربحية وانه من الضروري تحسين البيئة لنمو مثل هذه المصانع واستمرارها وهذا هو هدف القيادة السياسية وتوجيهها لنمو هذه الصناعات وتطويرها وتوفير الإجراء المناسبة لها.



«أمريكانا»: المواد الأساسية متوافرة



قام مدير الشؤون الإدارية والممثل القانوني للشركة الكويتية للأغدية «أمريكانا» محمد العازمي بإطلاع الوزير الشريعان، على إنتاج مصانع الشركة من معجنات ومخبوزات طازجة تحت اسم العلامة التجارية (أمريكانا). وقال العازمي إنه خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على كيفية تطبيق الإجراءات والمعايير العالمية المطبقة بمصانعنا والخاصة بضبط الجودة والسلامة الغذائية، وطمأن الوزير على المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية بالشركة.

«الوزان»: نعمل بدقة متناهية للحفاظ على معايير الجودة

عبدالله الوزان

أشاد مدير العلاقات العامة في شركة ميزان القابضة الشركة الأم لمصنع «خزان للحوم» عبدالله الوزان بالزيارة التفقدية التي قام بها وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان في مقر الشركة، مضيفا «أن هذه الزيارة إن دلت على شيء فهي تدل على مدى اهتمام الوزير بشؤون التجارة والصناعة في الكويت بشكل عام، وبالشركات المحلية والصناعات الوطنية بشكل خاص».



وأعرب الوزان عن شكره للقيادة السياسية في البلاد والحكومة، ووزير التجارة لجهودهم للنهوض بالصناعات الوطنية.



وقال: إننا نعمل بدقة متناهية للحفاظ على جميع معايير الجودة والتعقيم المستمر لكل آلات المصنع، فيما يتعلق بالتعبئة والتخزين والمخازن بشكل عام، وغيرها.



وزاد ان زيارة الوزير الشريعان جاءت موازية لأعمالنا الدؤوبة والمستمرة في تجهيز المصنع استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل، مضيفا أن جولة الوزير لم تقتصر على المصنع فقط، وإنما شملت زيارة المخازن أيضا، وهذا يزيد من الثقة فيما نقدمه لعملائنا وللشعب كافة، منذ سنوات طويلة حتى اليوم.



واختتم الوزان قائلا: إننا نفخر بما وصلت إليه شركة ميزان القابضة وكل الشركات التي تعمل بنجاح تحت هذا الاسم الذي لايزال مستمرا في النجاح والعطاء منذ عشرات السنين، ضاما إليه العديد من الشركات الفعالة في الكويت، ونطمح دائما لنكون بمستوى التوقعات وأكثر، وهذا ما نتمنى تحقيقه ولا نزال نعمل عليه ولأجله دائما.