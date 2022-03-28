في إطار سعيها إلى توسيع معارف طلابها المكتسبة أكاديميا من خلال اطلاعهم على تجارب ناجحة في الميدان العملي للاستفادة منها لتطوير قدراتهم، تولي الجامعة الأمريكية الدولية AIU اهتماما بالغا للتعليم خارج المنهج الدراسي من خلال استضافة فنانين ومتحدثين تحفيزيين وخبراء وشخصيات بارزة لتلبية الاحتياجات التعليمية لطلابها.



وفي هذا الإطار، شكلت زيارة السفير جمال النصافي إلى فصل العلوم السياسية للدكتورة ياسمين حسناوي، فرصة للطلاب للتواصل المباشر مع السفير والتفاعل معه والتعلم من خبرته القيمة الممتدة لسنوات من العمل السياسي والديبلوماسي.



وقد ألقى السفير النصافي محاضرة تمحورت حول «اختيار التخصص بحكمة»، وحث الطلاب على «التركيز على تخصصهم وليس وظيفتهم»، حيث إن العديد من الطلاب يركزون بشكل كبير على العثور على وظيفة أحلامهم، وبدلا من ذلك، يجب أن يكتسب الشباب أكبر قدر ممكن من المعرفة ومن المعلومات ثم جعل «الوظيفة الحلم» بالنسبة لهم تحدث بشكل طبيعي، فالدراسة من أجل وظيفة معينة تحد من إمكانات النمو لدى المرء لأنه يفتقر إلى مجموعة واسعة من المعرفة والمهارات، قائلا للطلاب: «اعمل لحياتك لا تعمل لعملك»، وهذه بمنزلة حكمة من شخص له مسيرة طويلة ولامعة. وأعقب المحاضرة جلسة تفاعلية بين الطلاب والسفير تخللتها أسئلة وأجوبة. وسأل أحد الطلاب السفير: «هل هناك أي متطلبات أخلاقية لتكون سفيرا؟»، ورد النصافي بالقول: «يجب أن تكون أفكار ومعتقدات الشخص مبنية على احترام قيم ومعتقدات الدول الأخرى». مضيفا: «عش عالميا وكن منفتحا وسيحترمك الآخرون، لذلك يثقون بك دائما لفعل الشيء الصحيح».



بدورها، اعتبرت د.ياسمين حسناوي أن زيارة السفير النصافي مهمة بالنسبة للجامعة الأمريكية الدولية لأنها توضح الدور الأكاديمي والفكري المهم للجامعة في الكويت والمنطقة، موضحة أن محاضرة النصافي ألهمت طلابنا الذين يتحضرون ليكونوا جيلا جديدا من القادة، ورأينا ذلك من خلال مشاركتهم بالحوار وتبادلهم الآراء مع السفير.