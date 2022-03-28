احتفل النائب د.أحمد عبدالله بن مطيع وإخوانه بزواج ابنه عبدالله، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.