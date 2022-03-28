twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح مطيع الاثنين 2022/3/28 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2139 A+ A- استمع المعرس عبدالله أحمد مطيعمرزوق الغانم يقدم التهاني للمعرس عبدالله ووالده النائب د.أحمد مطيعالشيخ مبارك الفيصل ود.حمود مبرك يهنئانأحمد السعدون مباركا(ريليش كومار)د.محمد الفارس مهنئاخالد العتيبي ود.حمد المطر ود.بدر الشريعان يباركونأنس الصالح ومبارك الخجمة يهنئانعيسى الكندري يهنئ وبجانبه عبدالرحمن أحمد مطيعد.حمد روح الدين مهنئابدر الحميدي مباركافهد الشريعان مهنئامسلم البراك مهنئا د.أحمد مطيع والمعرس عبدالله ود.حبيب الشمريالمستشار جمال الجلاوي يباركفرز الديحاني يباركد.محمد الحويلة ود.عبدالمحسن الحويلة يباركانالصيفي الصيفي مباركاحمدان العازمي يبارك للمعرس ووالدهثامر السويط مهنئافهد بن جامع يباركعبدالله المضف يهنئ المعرس ووالدهمهلهل المضف والزميل أحمد الفضلي يباركانمهند الساير مباركاسعد الخنفور مهنئامبارك الحجرف مباركامحمد الراجحي يهنئمرزوق الخليفة مباركاعبداللطيف العميري وسعود أبوصليب يهنئاند.حسن جوهر مباركاد.بدر الملا ود.عايد المناع ووليد الجاسم يهنئونمحمد الجبري يبارك احتفل النائب د.أحمد عبدالله بن مطيع وإخوانه بزواج ابنه عبدالله، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.