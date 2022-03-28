أعلنت «إنفراكورب» عن إصدار صكوك بقيمة 900 مليون دولار، وهي أول صكوك خضراء على الإطلاق تصدرها مؤسسة بحرينية ويتم إدراجها في بورصة لندن، وتعكس هذه الصفقة المهمة استراتيجية «إنفراكورب» لتسريع نمو البنية التحتية المستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا مع تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين وإضافة قيمة مستدامة للمجتمعات.



وتعتمد «إنفراكورب»، ذراع البنية التحتية والاستدامة لمجموعة جي إف إتش المالية، الخبرة المتراكمة لدى المجموعة في دعم التنمية المستدامة للمجتمعات والاقتصادات التي تعمل فيها. كما أن خارطة طريق الاستدامة المعتمدة تعزز مكانة «إنفراكورب» كشركة رائدة في المنطقة في استثمارات الاستدامة ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية من خلال محفظة تغطي البنية التحتية الاجتماعية، والمشاريع متعددة الاستخدامات، فضلا عن الحلول التنموية.



وعلق هشام الريس، رئيس مجلس إدارة إنفراكورب: يسعدنا أن نعلن عن إصدار أول صكوك خضراء من البحرين من قبل «إنفراكورب». وكلنا ثقة بأن هذه الصكوك ستترك أثرا إيجابيا مستداما على قطاع تطوير البنية التحتية في منطقة الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويأتي طرحها استجابة لاهتمام السوق للفرص التي تحقق عوائد بالإضافة الى المشاركة في ترك أثر ملموس في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



وأضاف: في ظل نمو الصكوك الخضراء بأكثر من 17% سنويا في عام 2021 إلى 15 مليار دولار، والتوقعات بأن تظل الصكوك محل اهتمام رئيسي لسوق التمويل الإسلامي في عام 2022، من المتوقع أن يتراوح نشاط إصدار الصكوك بين 160 و170 مليار دولار في عام 2022، وفقا لوكالة موديز. لذلك نتوقع تنامي رغبة المستثمرين تجاه الصكوك الخضراء والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في ظل استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة.