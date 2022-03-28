أمير زكي



وقّعت الإدارة العامة للجمارك ومجموعة «موانئ أبوظبي» مذكرة تفاهم بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت.



وأكد مدير الإدارة العامة للجمارك بالتكليف سليمان الفهد أن حركة التبادل التجاري بين الكويت والإمارات العربية المتحدة شهدت ارتفاعا كبيرا ما دفع البلدين إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون لتعزيز الشراكة وتسخير كل الإمكانات لضمان انسيابية حركة السلع التجارية، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في زيادة التبادل التجاري ويأتي ضمن خطط استراتيجية ووفق متطلبات منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، لاسيما في ظل وجود الظروف والمتغيرات الدولية على كل الأصعدة.



وأشار الفهد إلى تشكيل فرق عمل مشتركة في القوانين والتشريعات والربط الإلكتروني والنظام الآلي والإجراءات الجمركية والمخاطر وعقدت اجتماعات مكثفة بين الجانبين عبر الاتصال المرئي وتم الاتفاق الذي وقع اليوم ليكون الثاني بعد المملكة العربية السعودية، لافتا إلى وجود تواصل لتوقيعها مع دول أخرى دولية كالصين، لافتا إلى انه تم إعداد مذكرة تفاهم تلخص التعاون الجمركي الفني واللوجستي منها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالشحنات والمشغلين الاقتصاديين وقبول الوثائق الإلكترونية ورقمنة المعلومات الجمركية وتبادل معلومات البيان الجمركي للتخليص المسبق، وذلك لتقليص الزمن المستغرق للتخليص الجمركي والعمل على إدارة المخاطر دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية.



بدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا حققت قفزات نوعية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت إلى ما يقارب الضعف بين عامي 2012 و2021، وخلال عامي 2020 و2021 فقط حققت التجارة بين البلدين نموا كبيرا بلغ 28%.



وأشار الشامسي الى أن الهدف من الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية بين الكويت والإمارات العربية المتحدة، وتطوير السياسات والإجراءات وتكامل الأنظمة لتسهيل الحركة عبر الحدود بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء ممر تجاري افتراضي يمهد للمزيد من التعاون في عدة مجالات مثل الإجراءات الجمركية والقوانين والتشريعات وإدارة المخاطر بالإضافة إلى الربط الإلكتروني.



وأضاف انه خلال العامين الماضيين مررنا بضغوطات كبيرة ناتجة عن جائحة «كوفيد-19»، حيث نجحت سياسات العمل المرنة والاستجابة السريعة لمؤسساتنا في تجاوز تحديات الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تبني الحلول الرقمية وتطبيقاتها في دعم قطاعات الأعمال المتنوعة وعلى رأسها قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بهدف ضمان استمرارية تدفق سلاسل التوريد ووصول الإمدادات الحيوية إلى الدول.



وذكر الشامسي أن مجموعة موانئ أبوظبي نجحت خلال مسيرتها في بناء قدرات فريدة، واكتساب خبرات متنوعة وعميقة في العديد من المجالات، ونفتخر اليوم بفرصة التعاون الجديدة هذه مع أشقائنا في الكويت والتي تتيح لنا العمل معا لمواصلة تمكين قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة وحول العالم، ونأمل أن نقدم من خلال هذا التعاون نموذجا يحتذى به لتبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية بين دول المنطقة.