

أعلنت شركة زين الكويت عن إطلاقها للخدمات السحابية المدارة وحلول الأمن السيبراني، والتي تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات العالمية الأكثر تطورا لعملاء الأعمال في السوق الكويتي، وذلك بالتعاون مع شركة ZainTech الذراع الإقليمية لمجموعة زين للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أسواق الشرق الأوسط.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لهذه الخدمات يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتقديم قائمة متجددة من الحلول الآمنة لقطاع الأعمال المحلي، والتي تخدم من خلالها الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، سواء الكبيرة أو المتوسطة والشركات الناشئة، وذلك وفقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث يأتي التزامها تماشيا مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي تحت مظلة رؤية «كويت جديدة 2035».



وتم إطلاق شركة ZainTech في أكتوبر من العام الماضي 2021، وهي الذراع الإقليمية لمجموعة زين للحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث توحد الشركة عمليات المجموعة في القطاعات التكنولوجية لتقديم قيمة مضافة ومجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات والحلول الرقمية تحت سقف واحد على مستوى أسواق الشرق الأوسط.



وفي تعليقه على الإطلاق، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: نقطع اليوم شوطا جديدا في رحلتنا نحو تمكين التحول الرقمي الشامل والآمن في قطاع الأعمال الكويتي، وذلك بتقديمنا لمنظومة متكاملة من الخدمات السحابية المدارة وحلول الأمن السيبراني للشركات والمؤسسات بالتعاون المشترك مع زملائنا في شركة ZainTech.



وأضاف قائلا: في السنوات القليلة الماضية، شهد سوق الأعمال المحلي موجة متسارعة من تطبيق التحول الرقمي داخل شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية على حد السواء، لكن في نفس الوقت، ظهرت العديد من التحديات الجديدة مع تلك الموجة أكدت مدى ضرورة حفظ البيانات وحماية البنى التحتية الرقمية للشركات من خطر الاختراقات، ولهذا فقد أخذنا على عاقتنا مسؤولية تقديم منظومة شاملة وموحدة من الخدمات السحابية والحلول الرقمية لتحقيق الأمن السيبراني، وهي من الحلول الأكثر تطورا في فئتها وتستند الى أحدث التقنيات العالمية.



وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ZainTech أندرو حنا: دائما ما كانت الكويت السوق الرئيسي لعمليات مجموعة زين، وقد ساهمت ريادة زين الكويت في تطوير وتقديم الحلول لقطاع الأعمال بإلهام مبادرات وبرامج مماثلة في أسواق زين الأخرى، فإنشاء ZainTech كمحرك للحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالمجموعة على مستوى المنطقة يجعلنا ندرك أهمية الحاجة لمواصلة تطوير حلول الأعمال لإدارة احتياجات المؤسسات التي تتحول رقميا ومواصلة تزويد العملاء، من خلال عمليات زين، بأفضل الحلول والخدمات.



وتابع: تقوم التقنيات الحديثة كالبيانات الضخمة والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني بإعادة تعريف المرحلة المقبلة من الحلول الرقمية التي ندعمها بالتعاون مع زملائنا في «زين أعمال» بالكويت، وذلك لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات ذات المواصفات العالمية الأفضل في فئتها استنادا الى خبراتنا ومنظومة شركائنا الاستراتيجيين الواسعة.



وتدرك زين أهمية البيانات في دفع عجلة التحول الرقمي في الكويت، ولهذا فقد دخلت الشركة في شراكات استراتيجية مع العديد من مزودي الخدمات العالميين الذين يعدون الأكثر ريادة في مجال الحوسبة السحابية وحلول مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم أفضل الحلول لعملائها من الشركات.



وتم تصميم حلول زين السحابية خصيصا من قبل مهندسي الحلول المتميزين لدى الشركة لتمكين التحول الرقمي المستدام والابتكار وتحسين التكلفة وتسريع المدة الزمنية اللازمة للتسويق، ويتم دعم حلول زين من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة الرائدة مع دعم استباقي على مدار الساعة من خلال مركز عمليات الشبكة المتقدم.



وتغطي زين مجموعة واسعة من الحلول، من الاستشارات السحابية والخوادم الافتراضية الخاصة والحاويات السحابية إلى مراكز البيانات داخل البلاد والتطبيقات المدارة بالكامل وغيرها.