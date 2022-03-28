أعلن بنك غيتهاوس تعيين شركة استراتيجي آند (Strategy&) كمستشار لزيادة رأس المال الإضافي، وتعتبر شركة ستراتيجي آند ذراع الاستشارات الاستراتيجية العالمية لشركة PwC.



ويتطلع بنك غيتهاوس، وهو بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية ومرخص في المملكة المتحدة، إلى زيادة رأس المال الأساسي لتمكينه من النمو المستمر في أسواقه المستهدفة، لاسيما التمويل العقاري، وقطاع بناء المنازل لغرض التأجير والنمو في حسابات الودائع وقد تجاوز إجمالي الأصول لدى بنك غيتهاوس المليار جنيه إسترليني.



وصرح رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس فهد بودي أن البنك شهد نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، وأوضح أن استراتيجية البنك التي ركزت على تقديم خدماتها بشكل رقمي بالكامل، أدت لتميز تلك الخدمات التي يقدمها البنك وقادت إلى نمو مذهل في أنشطته. ولذلك جاءت الحاجة اليوم لزيادة رأس المال لنبدأ الفصل القادم من تطلعات النمو لدى بنك غيتهاوس.



من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لبنك غيتهاوس تشالز هاريسنب سعادته بالعمل مع فريق شركة ستراتيجي آند وعلق قائلا: نتطلع إلى زيادة رأس المال الأساسي لأغراض النمو، لقد شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على خدماتنا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ونعتقد أن هناك فرصة كبيرة أمامنا، وزيادة رأس المال لدينا سيسهل هذا النمو.



وعلق فيليب واكربيك، الشريك والرئيس العالمي للخدمات المالية في شركة ستراتيجي آند، قائلا: يسعدنا العمل مع بنك غيتهاوس للمساعدة في زيادة رأس المال البنك لتمكين المزيد من التوسع.