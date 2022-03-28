

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حمد محمد حمد الهاشمي، حمد مشوط حمد المشوط، قلاط مصبح سعيد العازمي، ناصر معدي ناصر العتيبي، عبدالله فهيد محمد العجمي، حسان عبدالرحيم محمد عبدالحميد، علي عدنان علي بن نخي، أمل حسين أكبر حسن، عبدالعزيز حمود فهد العازمي، طارق عبدالجليل علي إبراهيم.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للافراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص، هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.