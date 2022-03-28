القاهرة - محمد صلاح



أبدت الفنانة الشابة راندا عبدالسلام حزنها الشديد بسبب قيام مخرج أحد المسلسلات الرمضانية باستبعادها من العمل الدرامي بعد اختيارها وترشيحها بحجة أن ملامحها ليست شرقية وتعطي انطباعا أنها أوروبية، رغم ان نفس المخرج سبق ان استبعدها من مسلسل آخر بحجة ان ملامحها تشبه ملامح بطلة العمل الدرامي والتي تؤدي شخصية بنت البلد الشعبية. وشاركت راندا في عدة أعمال مشهورة منها مسلسل «طاقة حب»، بطولة أحمد حاتم ويسرا اللوزي، ومسلسل «آخر الدنيا»، وشاركت في رمضان الماضي بمسلسل «فارس بلا جواز» مع مصطفى قمر، كما شاركت في مسلسل «زي القمر» الجزء الثاني حكاية «عقبال عوضك» وحازت الحكاية الكثير من المشاهدات، وحصلت راندا على إعجاب المشاهدين بشكل لافت رغم تجسيدها لشخصية فتاة جشعة، ولكنها ليست شريرة، وتمنت أن تجسد الأدوار الرومانسية لأنها تشعر بانها قريبة من شخصيتها الحقيقية.