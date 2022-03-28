بيروت - بولين فاضل



وجهت الفنانة هيفاء وهبي نصيحة للفتيات من أجل زيادة ثقتهن في أنفسهن، وقالت خلال تسلمها جائزة «أيقونة الجمال» في الدورة الثانية من مهرجان EMI Gala، الذي أقيم بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة: «لكل صبية تتابعني أقول لها، حبي وجهك، وحبي شعرك، وحبي لونك، مثل ما أنتي حبي حالك، بتستاهلي».



على جانب آخر، انشغلت هيفاء خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها الجديد في العاصمة الفرنسية (باريس) مع مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وأوس أوس ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.



يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي التمثيلية كان مسلسل «أسود فاتح» وشاركها البطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.