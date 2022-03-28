القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن وهالة عمران



وافق مجلس الشيوخ المصري امس، نهائيا على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 201.



وطبقا للقانون يتم مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية والإقليمية 6 أشهر يجوز مدها إلى مدة أخرى مماثلة لتصل إلى سنة.



وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الأمانة العامة عمل اللازم تطبيقا للمادة 249 من الدستور في إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأي الشيوخ في القانون، حيث إن مشروع قانون العمل الأهلي أرسله مجلس النواب للشيوخ لأخذ رأيه فيه طبقا للدستور.



وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة، بالإضافة إلى مادة النشر والتي تنص: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتي لم توفق أوضاعها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء.



ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.



الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية.



وشددت على أن منافذ «أمان» التابعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع، حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها، من قبل النيابة العامة.



من جهة اخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، الالتزام بأيام ومواعيد الدراسة بالترم الثاني حتى نهاية العام الدراسي الحالي، موضحة أن الدراسة لن تتوقف في رمضان ومستمرة حتى نهاية شهر أبريل المقبل، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 7 مايو وفقا للخريطة الزمنية، لافتة إلى أن الإجازات التي يحصل عليها الطلاب هي العطلات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر المبارك وباقي الإجازات، وما عدا ذلك فالدراسة ستنتظم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت كتابا دوريا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.



ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة - ولكل مدرسة امتحان منفصل.



وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.