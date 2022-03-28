هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مباراة ودية في الـ 5:20 مساء اليوم مع نظيره الشباب، تحضيرا لمواجهته مع السنغال ضمن منافسات كأس الأمير في الدور التمهيدي الإثنين المقبل، ويغيب عن صفوف السماوي 6 لاعبين لانضمامهم للمنتخب الوطني الذي يخوض معسكرا إعداديا في مالطا، كما يغيب المدافع الدولي مساعد ندا الذي خضع لعملية رتق في غضروف الركبة الداخلي في ألمانيا. إلى ذلك، استعاد «السماوي» مهاجميه البرازيلي باتريك فابيانو والإيفواري جمعة سعيد بعد عودتهما من إجازة خاصة، حيث باشرا تدريباتهما إلى جانب بقية اللاعبين بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم، الذي يسعى لتجربة عدد من اللاعبين الشباب في مباراة اليوم، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، بالإضافة إلى إمكانية إشراكهم في في الجولة الـ 15 لدوري stc للدرجة الممتازة التي تبدأ 8 ابريل المقبل.