اعرب أمين السر العام بنادي الهجن ربيح العجمي عن سعادته بنجاح الموسم لسباقات رياضة الآباء والأجداد، مبينا أن نتائج السباقات اسفرت عن فوز الذلول «شاهين» العائد لحسين مانع الدواس والذلول «عسيره» ملك راشد علي المري بكأسي النادي للمهرجان الختامي.



وفي بقية الأشواط، فاز كل من الذلول «المسيلة» لربيح فراج العجمي بالشوط الأول للقايا ابكار، والذلول «الحذر» ملك فهد ناصر الهاجري بالشوط الثاني، والذلول «انتصار» ملك أحمد مبارك المري بالشوط الثالث للقايا ابكار، والذلول «مرعوش» ملك فهد مقبل بالشوط الرابع المخصص للفحول على مسافة 6 كيلو والذلول «درة» ملك زايد مجدل بالشوط الخامس لحقايق ابكار على مسافة 3 كيلو والذلول «شقران» ملك حشر الهاجري بالشوط السادس للجذاع قعدان.