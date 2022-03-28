اختتمت أول من امس بطولات الخليج للشراع والخليج للتجديف والكويت للكاياك بالنادي البحري الرياضي بمشاركة خمسة منتخبات من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور السفير الإماراتي د.مطر النيادي وممثلي رؤساء الاتحادات الخليجية ورئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد. وأشاد أمين السر العام في النادي خالد الفودري بالمشاركة الكبيرة والمستويات المميزة في المنافسات التي انطلقت في 22 مارس الجاري بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من دول مجلس التعاون.



وحقق المتسابق سيف الزعابي من الامارات المركز الأول في فئة (الأوبتمست) العام فيما جاء تميم البلوشي من عمان في المركز الثاني ومواطنه عبداللطيف القاسمي في المركز الثالث. وفي فئة (الاوبتمست - الصغار) حصد ملك دعيج من البحرين المركز الاول وهود النوفلي من عمان المركز الثاني فيما جاء المتسابق عبدالله الفيلكاوي من الكويت في المركز الثالث.



وفي فئة (الكا 4) حقق عثمان الحمادي من الامارات المركز الاول ونبراس العويس وإلياس الفضلي من عمان المركزين الثاني والثالث، وجاءت غلا البشر من الامارات في المركز الاول في فئة (الكا 4 للبنات) وسارة القصار من الكويت في المركز الثاني في حين حلت البحرينية ابرار العلي في المركز الثالث. وأما في فئة (الكا 6 العام) فقد نال البحريني داود عبدالله المركز الاول والكويتي علي الفيلكاوي المركز الثاني واحمد البلوشي من عمان المركز الثالث، وفي نفس الفئة للبنات جاءت ضحى البشر أولا وسارة العساف ثانيا ولولوة العلي ثالثا. وفي التجديف فئة العمومي رجال جاء ركان رضا من السعودية أولا وسلطان الشحي من الامارات ثانيا وعبدالرحمن الفضل من الكويت ثالثا، فيما حصلت كاريمان ابوالجدايل من السعودية على المركز الاول لفئة العمومي سيدات وسيفت لانا من الكويت على المركز الثاني.



وحل فريق الامارات في المركز الاول لفئة التجديف الرباعي والسعودية في المركز الثاني فيما جاء الكويت في المركز الثالث.