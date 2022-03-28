وصل دوري كرة الصالات للرجال بدورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ويختتم الأربعاء المقبل خلال الحفل الذي سيقام تحت رعاية محمد عبيد الراجحي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بصالة اتحاد كرة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم، الى الدور قبل النهائي الذي سيشهد اقامة مواجهتين تجمع الاولى التعليم التطبيقي مع جامعة الخليج والثانية أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية مع الجامعة الاسترالية ويطمح أبناء الشرطة الى التواجد في المباراة النهائية لتعويض إخفاق فريق كرة القدم العشبي الذي خرج من الدور قبل النهائي ليعلن عن نفسه في منافسات الدورة خاصة ان النهائي سيقام على هامش حفل الختام.



وفي دوري كرة الطائرة للنساء، تستضيف صالة الجامعة الأمريكية اليوم المباراة النهائية التي ستجمع الجامعة الأميركية مع جامعة الخليج اذ يتطلع الفريقان الى حصد اللقب ليكون إضافة لهم خلال كأس التفوق العام والذي يقترب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



على الجانب الآخر، ينظم الاتحاد المدرسي المهرجان الختامي لمراكز الموهوبين لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة مساء بنادي الصم والبكم بمنطقة الصليبخات، ويأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي أطلقها الاتحاد في ديسمبر الماضي وتعتمد على اكتشاف المواهب وصقلهم من خلال المراكز التي تم تدشينها في محافظات الكويت المختلفة بحضور عدد من نجوم العصر الذهبي الذين أبدوا موافقتهم على الحضور لرفع معنويات اللاعبين الصغار وحثهم على تقديم المزيد من الجهد لتمثيل الكرة الكويتية.