لا شك في مزايا جهاز التوجيه الملاحي غير أن اتباع تعليمات هذا الجهاز حرفيا أحيانا ما تؤدي إلى مشاكل لمستخدم الجهاز وأحيانا إلى كوارث كما حدث مع امرأة كانت تقود سيارتها مستخدمة جهاز التوجيه الملاحي.



وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في ألمانيا أمس الأحد إن المرأة اتبعت تعليمات الجهاز حرفيا مساء السبت ما أدى بها إلى الانعطاف نحو اليسار قبل الأوان الصحيح لتجد المرأة نفسها واقفة بسيارتها فوق قضبان السكك الحديدية في بلدة فيشلده بولاية سكسونيا السفلى.



وعندما لاحظت المرأة أن السيارة علقت في مكانها، نزلت لتبحث عن مساعدة، وبعد ذلك بوقت قصير داهم قطار فائق السرعة «آي سي إي» السيارة حيث كان القطار يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، ومع السرعة والظلام لم يتسن وقت لسائق القطار لكي يتصرف.



وانحشرت السيارة تحت القاطرة جراء التصادم فيما لم يحدث شيء لركاب القطار البالغ عددهم نحو 320 شخصا.