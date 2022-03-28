قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه بسبب الخلاف الفلكي حول بداية شهر رمضان المبارك الذي نشر في «الأنباء» الأحد رأيت انه من المناسب أن ازيل أي لبس او غموض يتعلق بولادة هلال رمضان.



وأضاف: وردتني العديد من الرسائل التي تستفسر عن بداية الشهر الفضيل ما دفعني الى ان ابين بعض المعلومات الفلكية المتعلقة بالهلال.



وأشار إلى أن يوم الجمعة المقبل ستقع أحداث فلكية متعلقة بهلال رمضان، علما بأن الأوقات المستخدمة هي أوقات التوقيت المحلي لدولة الكويت وهي كما يلي:



1- سوف تشرق الشمس في الساعة (5:38:07) في صباح هذا اليوم.



2- القمر سوف يشرق في الساعة (5:50:23) في صباح هذا اليوم.



3- يكون شروق القمر بعد شروق الشمس بمدة زمنية تبلغ (12:16) دقيقة.



4- سوف يولد الهلال أو يقترن بالشمس في الساعة (9:25:01) في صباح هذا اليوم.



5- الهلال سوف يولد بعد شروق الشمس بحوالي (4:13:6) ساعات.



6- الهلال سوف يولد بعد شروق القمر بحوالي (4:25:22) ساعات.



7- سوف يكون موعد غروب الشمس في الساعة (6:06:22) مساء.



8- سوف يكون غروب القمر في الساعة (6:20:52) مساء.



9- يكون غروب القمر بعد غروب الشمس بفترة زمنية مدتها (14:30) دقيقة.



10- يكون عمر الهلال وقت غروب الشمس (9:19:21) ساعات.



11- يمكث الهلال بالسماء مدة تبلغ (14:30) دقيقة وبفترة زمنية تزيد مدتها على (9) ساعات منذ ولادة الهلال، فإنها تعطي المجال برؤية الهلال خلال هذه الفترة إذا كانت السماء صافية وخالية من الغبار والغيوم.



12- إذا ثبتت الرؤية الشرعية، فإن يوم السبت 2 أبريل 2022 هو أول يوم من شهر رمضان المبارك.



13- أن شهر رمضان المبارك في هذه السنة سوف يكمل مدة (30) يوما وهو احتمال كبير جدا.