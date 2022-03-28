شاركت الهيئة العامة للبيئة في فعالية ساعة الأرض العالمية والتي تقام سنويا في الـ 26 من شهر مارس كل عام للحفاظ إلى البيئة والمساهمة بحمايتها من التغيرات المناخية.



وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ «كونا» ان الهيئة تحيي ساعة الأرض سنويا في إطار مشاركة الكويت في هذه المناسبة العالمية التي تقام لمدة ساعة في الأسبوع الأخير من شهر مارس في مختلف دول العالم.



وأضافت الإبراهيم ان هذه المشاركة تأتي لزيادة التوعية بخطر التغير المناخي والتوعية البيئية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء وموارد الطاقة وأهمية التعامل معها بقدر من المسؤولية كون المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة ومن منطلق انها واجب وطني.



وأوضحت ان مختلف الجهات والهيئات والجمعيات تشارك بهذه الفعالية عبر إطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية التي لا حاجة لها سواء في المنزل او أي مكان لبعض الوقت للمساهمة في تخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية ولجعل العالم مكانا أفضل ولتفادي الأخطار في المستقبل.



وذكرت ان الهيئة تسعى دائما لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال تطبيق قانون حماية البيئة أخذت على عاتقها قضية الحفاظ على هذه الموارد ما يعكس التزامها بمعاهداتها الدولية وخفض الانبعاثات والغازات الدفيئة.