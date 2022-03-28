نظم الاتحاد العام لعمال الكويت بالتعاون مع مركز التضامن ورشة عمل بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل في قاعة المكتبة العمالية في معهد الثقافة العمالية.



وافتتح أعمال الورشة السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد العراده بإلقاء كلمة رحب فيها بكافة المشاركين والمشاركات في الورشة، كما تقدم بالشكر والتقدير لمركز التضامن العمالي الشريك الاستراتيجي للاتحاد على حسن التعاون المستمر والبناء وعلى دعمه اللامحدود للطبقة العاملة في الكويت.



وقال ان هذه الورشة المهمة تنعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية وأمامنا مرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجه العمال أهم عناصر الإنتاج في الدولة لذلك وجب علينا الاستعداد والعمل يدا بيد وفق البرامج والخطط التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة والمنظمات العمالية النقابية لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة.



وتقدم بالشكر لجميع الجهات المشاركة في هذه الورشة مؤكدا ان حضورهم ومشاركتهم دليل على التعاون الكبير بين الاتحاد العام والوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة ومنظمات المجتمع المدني معربا عن امله في أن يستمر هذا التعاون مع مركز التضامن في المرحلة المقبلة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل والعمال.



وفي ختام أعمال الورشة صدرت التوصيات التالية:



1 ـ العمل على بذل المزيد من الجهود للتصديق على الاتفاقية الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ووضع آليات تفعيلها وأهمية تطبيقها على جميع قطاعات العمل العام والخاص والنفطي والعمالة المنزلية وسوق العمل المنظم وغير المنظم والمقيمين بصورة غير قانونية.



2 ـ العمل على تعزيز العمل اللائق وتحقيق المبادئ الأساسية في العمل وخاصة الحريات النقابية والاعتراف بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري.



3 ـ ضرورة أن تكون مناهضة قضية القضاء على التحرش والعنف في أماكن العمل من أولويات الاتحاد العام لعمال الكويت والاتحادات المهنية والنقابات العمالية وأن تسعى في عملها النقابي لتوفير بيئة عمل آمنة وعمل لائق والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف والتحرش، ومناهضة الانتهاكات والاستغلال للعاملات والعمال في مواقع العمل وفي إطار دورها ومهمتها النقابية بالدفاع عن مصالح العمال وتحسين ظروف وشروط عملهم وتبذل الجهد بكل الطرق والوسائل المشروعة لحماية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وفي إطار دور العمل النقابي للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.



4 ـ ضرورة استمرار التعاون البناء وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الاتحاد العام لعمال الكويت والشريك الإستراتيجي مركز التضامن والاستمرار في تنظيم الورش والدورات والندوات بهدف تعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي والتثقيف العمالي حول القضاء على العنف والتحرش والتمييز العنصري.



5 ـ العمل على سن تشريعات جديدة أو تعديلات لبعض القوانين الوطنية لمواءمة الاتفاقية الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل التي تجرم العنف على الأفراد والأطفال والإسراع بإنشاء مراكز للاستماع والإيواء للمعنفات وأطفالهن تحت إشراف وحماية الدولة وضرورة الإسراع بتشغيل وتفعيل مركز فنر.



6 ـ إيجاد آليات لمراقبة تطبيق القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمناهضة العنف داخل مجال العمل بشكل يحقق مصلحة العاملين في كافة القطاعات.



7 ـ تسليط الضوء الإعلامي من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف والتحرش والتمييز العنصري لدورها في الدولة والمجتمع.



8 ـ مد جسور التعاون بين الاتحاد العام مع أطراف الإنتاج وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني محليا والمنظمات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية للعمل معا من أجل حماية العمال والعمل على الحد من ظاهرة العنف والتحرش والقضاء على التمييز العنصري وفق الخطط والبرامج والأنشطة والفعاليات، وضرورة العمل المتواصل بين أطراف الإنتاج من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي من أجل عالم العمل الخالي من العنف والتحرش هو حق أساسي لجميع العمال.



9 ـ إعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى أطراف الإنتاج للوقوف على أخر المستجدات والتحديات لظاهرة العنف والتمييز العنصري والتحرش بهدف إيجاد الحلول والآليات المناسبة لها



10 ـ العمل على اعتماد قوانين ولوائح تلزم أصحاب العمل لاتخاذ خطوات عملية لمراقبة ومنع العنف والتحرش في بيئة العمل وذلك بالتشاور مع العمال وممثليهم، ومراعاة المخاطر والآثار النفسية والاجتماعية في إطار إدراة السلامة والصحة المهنية، وتحديد المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها ومكافحتها.



11 ـ تشجيع العاملات والعمال إلى اللجوء للاتحادات والنقابات العمالية والجهات الرسمية المعنية في الدولة في حالة الاعتداءات والعنف والتحرش في عالم العمل من أجل التدخل نقابيا لمنع هذه الممارسات وعلاجها ومساعدة الضحايا لتخطي التداعيات والآثار الناجمة عنها.



12 ـ وضع آليات وخطط لرصد وتوثيق كل الانتهاكات المتعلقة بالعنف والتحرش والتمييز في بيئة العمل بهدف معالجتها وإنصاف الضحايا وحمايتهم قانونيا واجتماعيا.