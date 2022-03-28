الرياض - كونا: انعقدت أعمال الاجتماع التحضيري للاجتماع الخاص بالمخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي)، وذلك بمشاركة ديوان المحاسبة.وقال مراقب التخطيط الاستراتيجي في ديوان المحاسبة عبدالله المرزوقي لـ (كونا) على هامش الاجتماع إن الاجتماع التحضيري خاص باللجنة المشكلة برعاية الأمانة العامة لمنظمة (ارابوساي) لمناقشة موضوع الإعداد للخطة القادمة للمنظمة للأعوام (2023 - 2028).وأضاف المرزوقي أن ديوان المحاسبة طرح في الاجتماع خطته الاستراتيجية للأعوام 2021 حتى 2025 كما عرض الجهاز الجزائري دراسة متكاملة عن المنظمة الأوروبية للرقابة المالية (اليوروساي) كدراسة جانبية تفيد اللجنة في كيفية إعداد مثل هذه الخطط الاستراتيجية.وأوضح المرزوقي ان الديوان يشارك في الاجتماعات كونه عضوا في اللجنة الخاصة في المخطط الاستراتيجي للأعوام 2023 - 2028 مبينا أن الوفد الكويتي سيشارك غدا في اجتماع المخطط الاستراتيجي لـ (الارابوساي).وذكر ان اجتماع غد سيركز على مناقشة المخطط الاستراتيجي بمشاركة جميع رؤساء اللجان المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي في المنظمة في الأيام الثلاث المقبلة.وبين أن اجتماع اليوم يأتي تحضيرا للاجتماع الذي سيبدأ غدا اذ سيتم إقرار وتقديم التوصيات من خلاله.وأكد المرزوقي اهتمام ديوان المحاسبة الكويتي في المشاركة في اللقاءات والاجتماعات التشاورية وغيرها للارتقاء بالعمل الرقابي وبناء القدرات بما يرجع بالفائدة القيمة على منتسبيه.