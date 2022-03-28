شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في «البرنامج الميداني الافتراضي لساعة الأرض» والذي نظمته جمعية أصدقاء البيئة بحضور فاطمة المازمي ممثلة عن وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، بمشاركة الوزارة وجمعية البيئة السعودية وجمعية الشباب والبيئة البحرينية وجمعية الامارات للسرطان وحضور د.سالم العامري عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، وحميد راشد الدرعي مدير بلدية الشهامة، وفهد الحنطوبي بالنيابة عن مدير بلدية دبا الفجيرة.



وقال الأمين العام خالد الكعبي إن «حماية البيئة» تحرص سنويا على المشاركة في فعالية ساعة الأرض سواء داخل الكويت أو خارجها لتشجيع المجتمع المدني والمؤسسات على اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء ومحاربة التلوث، والإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك بصفة عامة، لافتا إلى أن مبادرة الكويت في تشغيل مشروع الوقود البيئي قبل أيام حققت تقدما كبيرا لتحقيق تخفيض انبعاثات أول وثاني أوكسيد الكربون وغيرها من الانبعاثات الضارة على البيئة.