«بعت شقتي في نيويورك بخسارة ربع مليون دولار»

سكارليت جوهانسن، الممثلة الأميركية تضطر لبيع شقتها في نيويورك، بسعر أقل من سعر شرائها عام 2008، فضلا عن نفقات التطوير والديكورات.