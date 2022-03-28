أحمد مغربي



قالت مصادر لـ «الأنباء» إن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة إيجار سيارات دفع رباعي على 3 مجموعات بقيمة إجمالية بلغت 31 مليون دينار، حيث تمت ترسية المجموعة الأولى بقيمة 6.11 ملايين دينار، والمجموعة الثانية بقيمة 15.66 مليون دينار، أما المجموعة الثالثة بقيمة 9.18 ملايين دينار.



وقررت شركة نفط الكويت طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة الخاصة بالمخطط الرئيسي لخدمات المنشآت التابعة للشركة في جنوب وشرق وشمال وغرب الكويت المبرم مع شركة اوبن وير لاستشارات الكمبيوتر لمدة 12 شهر اعتبارا من 22 يونيو 2022 حتى 21 يونيو 2023 بمبلغ إجمالي قدره مليوني دينار لحين الانتهاء من إجراءات طرح وترسية المناقصة البديلة.



وأشارت إلى أن الشركة طلبت التمديد الأول لعقد إنشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 4 و5 في جنوب وشرق الكويت المبرم مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لمدة 309 أيام اعتبارا من فبراير الماضي وحتى نهاية ديسمبر المقبل دون تكلفة مالية. وذكرت أن شركة نفط الكويت طلبت أيضا من الجهاز المركزي للمناقصات العامة التمديد السابع لعقد مناقصة تقديم خدمات الوقائية الكاثودية التخصصية بمبلغ إجمالي قدره 698 ألف دينار لحين الانتهاء من إجراءات توقيع العقد الجديد.



وطلبت الشركة تمديد عقد إيجار سيارات كبيرة متنوعة مع سائقين لمدة 12 شهرا على أساس شهر بشهر اعتبارا من يناير الماضي وحتى نهاية يناير المقبل بمبلغ إجمالي قدره 2.1 مليون دينار لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة البديلة.