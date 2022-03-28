أمير زكي



نفذ قطاع الأمن العام الذي يرأسه اللواء فراج الزعبي تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف المتعلقة بضرورة الانتشار الأمني لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وأسفرت نقاط التفتيش الثابتة والراجلة في عموم البلاد في الفترة من 19 مارس حتى 25 مارس الجاري وعبر 719 نقطة تفتيش امني عن ضبط 173 مطلوبا ومتغيبا ومخالفا لقانون الإقامة بواقع 17 مطلوبا جنائيا ومطلوب مدني و51 متغيبا و106 مخالفين لقانون الإقامة الى جانب ضبط 192 وافدا من دون إثبات تم احتجازهم لحين الوقوف على حقيقة وقانونية وجودهم داخل البلاد.



وتعامل رجال الأمن العام ممثلا في مديريات الكويت الست مع 2107 بلاغات وضبط شخصين لحيازة خمور و58 قضية مخدرات.



وعلى صعيد الدعم الذي يقدمه قطاع الأمن العام الى قطاع المرور والعمليات وتحقيق الردع والالتزام بتنفيذ قانون المرور جرى تحرير 1381 مخالفة وإحالة 10 مركبات الى كراج الحجز والتعامل مع 725 حادثا مروريا.