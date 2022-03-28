استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف امس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ووكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف.



هذا، وأشاد الشيخ أحمد النواف بالتعاون المثمر بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة في جميع المجالات والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها بالكويت. وتقدم بالشكر والتقدير الى وكيل وزارة الداخلية السابق على جهوده المخلصة وإنجازاته في الارتقاء بالعمل الأمني خلال مسيرته العملية في وزارة الداخلية.