محمد الجلاهمة



‎‏تمكنت مفتشتان بالجمرك الجوي بمطار T4 من ضبط (44) قطعة كبيرة الحجم من مادة الحشيش المخدرة، وكيس كوكايين وحشيش مخبأة في أمتعة شخصية لمسافرين قادمين من الهند وبيروت. ‎وفي تفاصيل الضبطية الأولى أن راكبا آسيويا كان على متن طائرة قادمة من دلهي، وصل إلى البلاد عبر مطار T4، واتباعا للإجراءات المعمول بها تم الكشف على أمتعته الشخصية بعد أن ساور الشك المفتشة الجمركية، وعثرت على 44 قطعة كبيرة الحجم من الحشيش المخدر، تم إخفاؤها داخل مواد غذائية، وتم ضبط الراكب وإحالته للجهة المختصة.



‎وفي الضبطية الثانية، ضبطت إحدى المفتشات الجمركيات بمطار T4 كيسا به كوكايين إضافة إلى ورقة ملفوفة بها حشيش، مع مسافره قادمة من بيروت.



‎من جانبه، وجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد، الشكر إلى المفتشات الجمركيات، على جهودهن المبذولة، وتفانيهن في أداء واجبهن تجاه وطننا الحبيب الكويت. ‎وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.