لقي شرطيان اسرائيليان اثنان مصرعهما وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار بمدينة "الخضيرة" داخل الخط الأخضر، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذيْن وهما من سكان وادي عارة، ما أدى إلى مقتلهما، بحسب ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع (ماكور ريشون) إن فلسطينيين اثنين أطلقا النار صوب عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدينة الخضيرة، وتم تحييد منفذي عملية إطلاق النار.



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جهاز (الشاباك) يحقق في الحادث.



ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن الشرطة قولها إن مشاهد عملية اطلاق النار في الخضيرة مروعة، ولم تشهد منذ سنوات، واصفة الهجوم بأنه خطير للغاية.