ضرورة الالتزام بلبس الكمام في الأماكن المغلقة والحفاظ على التباعد وعدم المصافحة والتقبيل

مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى الالتزام بالاشتراطات الصحيةو.

وقالت في بيان لها:"لما كان الشهر الفضيل هو مناسبة تكثر بها التجمعات الاجتماعية والتزاور في المنازل والدواوين، وكذلك يحرص الكثير فيه على أداء العمرة والصلاة في المساجد، وبالرغم من تخفيف الكثير من الإجراءات والعودة الى الحياة الطبيعية، فلازلنا ومن باب المحافظة على استمرار هذا الانفتاح، ندعو جميع المواطنين والمقيمين وخاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، ولبس الكمام في الأماكن المغلقة، والحفاظ على التباعد، وتطهير الأيدي، وعدم المصافحة والتقبيل، وتجنب التجمعات، وحصر اللقاءات وفق نطاق الأسرة".

كما دعت وأكدت على أهمية أخذ جرعات التطعيم لمن لم يستكمل تطعيمة، حفاظاً عل صحتهم وسلامتهم، وعلى المكتسبات الصحية للبلاد.